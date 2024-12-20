MLB／不只搶索托！繼洋基之後 佐佐木朗希傳與大都會碰面

大都會隊休賽季大撒幣簽下索托（Juan Soto），今天又傳出與日籍強投佐佐木朗希會面，若最終成功網羅，將與千賀滉大組成先發輪值，繼續衝擊1986年以來未拿下的世界大賽冠軍。

洋基隊昨天才表示有計劃與佐佐木朗希親自會晤，而據美國媒體「SNY」記者馬提諾（Andy Martino）報導，大都會隊今天與佐佐木朗希會面。

原本效力日職羅德隊的佐佐木朗希在今年季後申請入札制挑戰美職，然而受限於年紀、年資，仍屬國際業餘自由球員，提只能簽署小聯盟合約，簽約金也將受到限制，各隊目前在國際球員簽約金剩餘額度大約在500萬到750萬美元間。

佐佐木朗希宣布入札後，需要在明年1月23日前完成簽約，而大家能開出的金額相差不多，代表球隊環境、競爭力、訓練計畫等會有更大影響力，而經紀人沃夫（Joel Wolfe）日前也表示，自己比較希望佐佐木能去中小市場的球隊。