MLB／不可思議！不只「50-50」 大谷創超狂紀錄成35年第1人

道奇日籍好手大谷翔平今年打出驚奇賽季，不僅以54轟134分打點勇奪國聯雙冠王，更寫下「50轟50盜」歷史新猷。而近日數據公司「Codify」又指出，大谷在9月的瘋狂表現，讓他創下35年未見超狂紀錄。

「Codify」在社群發出文章，表示大谷翔平是「過去35年間，唯一一位能在大聯盟例行賽7場比賽內將WPA累積到2的球員，他是在今年9月創下了這一紀錄。」WPA（Win Probability Added，勝利貢獻值）用於衡量一名棒球員表現對球隊勝負期望值的影響。通常平均值為0，數值越高則越能夠體現該選手對比賽的影響力。

The only MLB player in the last 35 years to amass 2 WPA in a 7-game span of regular season games is Shohei Ohtani this September.



He had 20 hits and 40 total bases in 29 at-bats with 3 walks, an HBP, 7 stolen bases, 12 runs, and 16 RBI. It was completely ridiculous. pic.twitter.com/AZ7ES4fAKA — Codify (@CodifyBaseball) 2024年12月17日

大谷翔平自9月19日的一週間，29個打擊數能敲出20安，並累積40個壘打數、3次保送、7次盜壘與16分打點。其中9月20日對上馬林魚，他更是單場6支6，包含連續3個打席敲出的3轟與10分打點，並在該場比賽達標「50-50」壯舉，「這樣的成績難以理解，根本不可思議。」「Codify」說道。

該文章發出後，網友也感到相當驚訝，紛紛留言「太厲害」、「不可思議！」，甚至有人將大谷翔平與索托（Juan Soto）的合約再次提出對比，表示「索托值7億6500萬美元的話，大谷很快就接近10億美元了吧。」