MLB／生涯43%拉打轉戰洋基大利多？布恩看好貝林傑火力提升

洋基隊在自由球員市場爭取26歲巨星索托（Juan Soto）失利，持續補強投打陣容，左投弗里德（Max Fried）、左打貝林傑（Cody Bellinger）先後入隊，新球季再拚世界大賽冠軍，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）說：「貝林傑的揮桿是為洋基球場打造。」

貝林傑在道奇、小熊隊合計8個球季出現196轟、597分打點，2019年在道奇以打擊率3成05、47轟、115分打點獲選國聯MVP，隔年奪下世界大賽冠軍，去年以自由球員身分轉戰小熊，待了兩個球季後被交易到洋基。

洋基球場右外野全壘打牆最短距離只有314呎，紐約郵報指出，貝林傑生涯8年揮棒有43%都是拉打方式，如果本季在洋基球場出賽，將可多出6支全壘打。他今年在小熊出賽130場，揮出18支全壘打，其中8轟在芝加哥主場出現。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，真的相信貝林傑在洋基球場的火力一定會提升。

弗里德過去在勇士隊8季，投出73勝36敗、防禦率3.07，最近和洋基簽下8年2億1800萬美元合約，成為大聯盟史上左投最高身價，今天正式在洋基球場亮相， 凱許曼形容他是「投手丘上的藝術家」，新球季將用完全不同的團隊衛冕美聯冠軍，布恩更說：「感覺我們在先發投手輪值增加一位冠軍成員。」