MLB／大都會再度出手！1年約簽下美聯失分最多投手

大都會隊休賽季大撒幣，以15年7.65億美元合約網羅強打索托（Juan Soto）後，今天又以1年425萬美元簽下先發右投坎寧（Griffin Canning）。

據大聯盟官網報導，坎寧與大都會達成1年425萬美元合約協議，還有100萬美元激勵獎金，合約待體檢通過後才會生效。

坎寧今年出賽32場，有31場是先發，吃下171.2局，失掉99分美聯最多，防禦率5.19，每局被上壘率1.40。

大都會季後先與蒙塔斯（Frankie Montas）簽2年3400萬美元合約，再與前洋基隊終結者霍梅斯（Clay Holmes）簽3年3800萬美元合約，並規劃他轉任先發。先發輪值目前有千賀滉大、彼德森（David Peterson）、蒙塔斯和霍梅斯，坎寧將和梅吉爾（Tylor Megill）及布萊克本（Paul Blackburn）爭取第5號先發。

大都會今天還以小聯盟約簽下捕手威廉斯（Chris Williams）。28歲的威廉斯今年在3A出賽88場，繳出17轟41分打點，打擊率0.221，整體攻擊指數（OPS）0.800，他生涯還沒登上過大聯盟。