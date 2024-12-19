MLB／唯一現役球員！大谷翔平獲選2024體育商業具影響人物
《美國體育商業期刊》近日選出「2024年體育商業界最具影響力人物」，道奇隊日本球星大谷翔平是唯一入選的現役大聯盟球員。
大谷翔平以10年7億美元天價合約加盟道奇，合約中有97%是延遲付款，讓道奇在得到大谷後，仍有辦法進行許多補強，打造一支豪華的爭冠球隊。
雖大谷翔平季初碰上翻譯水原一平涉賭風波，但表現不受影響，創下前無古人的「54轟59盜」驚人成就，並獲得個人第3座MVP，也幫助道奇奪下隊史第8冠。
這次評選中，棒球界人士還有大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred），球員工會執行董事克拉克（Tony Clark）、道奇隊老闆沃爾特（Mark Walter）和知名經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）。
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