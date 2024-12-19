MLB／交易案恐破局！紅雀三壘手亞瑞納多拒絕去太空人
10屆金手套明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）近日被紅雀隊放在交易談判桌，傳出太空人隊有意爭取，但亞瑞納多有交易否決權，導致談判可能破局。
據大聯盟官網報導，紅雀為了交易掉亞瑞納多，願承擔1500至2000萬美元年薪。亞瑞納多目前合約還有3年7400萬美元，其中1000萬美元由前東家洛磯隊承擔，還有1200萬美元是延遲付款。
不過亞瑞納多拒絕加入太空人，消息人士指出兩隊仍在進行談判，但太空人對達成交易不抱太大期望。
據《The Athletic》報導，亞瑞納多曾向紅雀總管莫札里亞克（John Mozeliak）提出他願意加入的球隊清單，太空人也在其中。不過太空人球星塔克（Kyle Tucker）被交易到小熊隊，且布萊格曼（Alex Bregman）不一定回歸，導致亞瑞納多改變想法。
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