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MLB／洋基總管證實將與佐佐木朗希會面 官網仍看好道奇得標

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

「令和怪物」佐佐木朗希日前正式啟動入札，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）今天證實即將與佐佐木見面。

洋基失去索托後，成為休賽季最活躍的球隊，已透過簽約和交易得到先發左投弗里德（Max Fried）、頂級終結者威廉斯（Devin Williams）及前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）。

佐佐木朗希日前展開交涉，截止日是明年美東時間1月23日下午5點。凱許曼今天受訪時證實很快就能和佐佐木見面，「他有機會成為世界上最棒的投手之一，如果洋基球場成為他的家，那就太好了。」

佐佐木經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示會面可能從本周開始，大聯盟官網邀請專家預測佐佐木下家，結果有11人看好道奇隊得標，教士隊7人，巨人和遊騎兵隊各獲得1票。

官網報導指出，沃夫先前暗示小市場球隊更適合佐佐木，因此有人認為洋基和大都會隊處於劣勢，但將任何一支紐約球隊排除在外都是錯的，且洋基也有和日本球員一起獲勝的歷史。

佐佐木朗希 洋基

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