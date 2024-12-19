MLB／洋基總管證實將與佐佐木朗希會面 官網仍看好道奇得標
「令和怪物」佐佐木朗希日前正式啟動入札，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）今天證實即將與佐佐木見面。
洋基失去索托後，成為休賽季最活躍的球隊，已透過簽約和交易得到先發左投弗里德（Max Fried）、頂級終結者威廉斯（Devin Williams）及前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）。
佐佐木朗希日前展開交涉，截止日是明年美東時間1月23日下午5點。凱許曼今天受訪時證實很快就能和佐佐木見面，「他有機會成為世界上最棒的投手之一，如果洋基球場成為他的家，那就太好了。」
佐佐木經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示會面可能從本周開始，大聯盟官網邀請專家預測佐佐木下家，結果有11人看好道奇隊得標，教士隊7人，巨人和遊騎兵隊各獲得1票。
官網報導指出，沃夫先前暗示小市場球隊更適合佐佐木，因此有人認為洋基和大都會隊處於劣勢，但將任何一支紐約球隊排除在外都是錯的，且洋基也有和日本球員一起獲勝的歷史。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言