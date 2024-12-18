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MLB／慶生完發現被洋基交易！怪投柯特斯向紐約感性告別
30歲左手怪投柯特斯（Nestor Cortes）日前被洋基隊當作交易包裹送至釀酒人隊，今天柯提斯在個人IG發文，向紐約道別。
柯特斯與新秀德賓（Caleb Durbin）一同被送至釀酒人，洋基得到明星終結者威廉斯（Devin Williams）。根據美媒報導，柯特斯當下並不知道這件事，當時他正在慶生，醒來後才知道自己被交易。
柯特斯發文感性寫道：「我似乎寫太多關於紐約的事情了，但我始終心懷感激，且以洋基體系為榮。紐約總是充滿活力及球迷的支持。身為球員的我們，總是全力以赴，因為整座城市依靠著我們的勝利而活。這是段特別的旅程，我願義無反顧重來一次。」
柯特斯回憶職業生涯：「我2013年第36輪被選中，從小聯盟投手到成為大聯盟的全明星，我不斷得到證明自己的機會，這一切都令我難以忘懷。」
最後柯特斯也不忘新東家：「我對加入釀酒人感到興奮，這支球隊擁有許多年輕潛力新秀，且總是朝季後賽努力。我已準備好接受任何角色，願意讓自己成為球隊勝利的墊腳石。」
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