MLB／金鶯重砲打出生涯年卻拿不到大約！名記曝3大劣勢
金鶯隊重砲桑坦德（Anthony Santander）季後投入自由球員市場，不過至今仍乏人問津，原本有望出價的洋基隊可能因交易來貝林傑（Cody Bellinger）而收手，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）便指出原因。
桑坦德本季打出生涯年，44轟、102分打點與91得分都是生涯新高，但投身自由市場行情卻不如預期。羅森索認為，雖桑坦德具長打能力，又有左右開弓特性，但他有3點劣勢。
第一點，桑坦德生涯上壘率是較不突出的0.307；二來，桑坦德腳程過慢，衝刺速度僅贏過聯盟百分之18球員；最後則是防守評價不高，儘管金鶯總教練海德（Brandon Hyde）今年曾稱讚過他的防守。
羅森索把同樣投入自由市場的外野重砲「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）作為比較，赫南德茲生涯上壘率0.320略勝一籌，衝刺速度贏過聯盟百分之83，桑坦德與他的腳程完全不在同個層級，守備部分雖沒太多亮點，但評價也高於桑坦德。
知情人士指出，最重要的一點在於，桑坦德正尋找一張比赫南德茲還要長的合約，而評價較高的赫南德茲開出3年，就足以讓他與道奇隊談約陷入停滯，較無特色的桑坦德可能更難順利找到下家。
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