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MLB／巨人為何不爭取索托加盟？波西：我們相信直覺

聯合新聞網／ 綜合報導
前巨人名捕手，現為巨人棒球事務部總裁的波西解釋，因為相信直覺，所以沒有去爭取索托加盟。 路透
前巨人名捕手，現為巨人棒球事務部總裁的波西解釋，因為相信直覺，所以沒有去爭取索托加盟。 路透

當各隊都為索托（Juan Soto）搶破頭時，巨人隊風聲出奇地少，巨人棒球事務部總裁波西（Buster Posey）受訪時提到他的考量。

去年休賽季期間，各隊都積極爭搶大谷翔平加盟，當時巨人、藍鳥與道奇隊爭取到最後一刻，最後由道奇突破重圍，以10年7億美元價碼爭取到大谷。今年又有索托這名大咖球員投入市場，巨人卻幾乎沒作為，波西解釋：「我們相信直覺。」

在眾球隊爭奪下，索托最終選擇大都會開出的15年7.65億美元合約。 法新社
在眾球隊爭奪下，索托最終選擇大都會開出的15年7.65億美元合約。 法新社

積極爭取索托的除原球隊洋基外，還有大都會、紅襪、藍鳥及道奇等，其中不乏去年爭取過大谷的球隊。波西認為，當今數據主導的時代下，或許直覺論不會被重視，但他認為直覺仍是值得相信的論點，因此並沒對索托出手。

波西分享自己的觀點，「有時候直覺能告訴我們，比認知還要多的資訊。我們可能會接收到一些不可言喻的東西，也會為了自己所要的東西蒐集資訊，透過團隊，做出最妥當的決定。」

Buster Posey 大都會 巨人 索托

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