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MLB／年度前三Play都是道奇 大谷翔平霸佔一、三名
大聯盟官方選出2024年度Play，前3名有2個都是大谷翔平，他在9月19日以單場三響砲成為史上唯一「50轟、50盜」俱樂部成員，那支達陣的全壘打被獲選為年度第一Play。
大谷翔平在9月19日對上馬林魚隊之戰，單場6打數6安打、10分打點，敲出3轟讓他單季全壘打數衝上51轟，這場鬼神級的表現被大聯盟官方剪為1分29秒的精華影片，在社群平台X上列為年度第一Play，直言「獨一無二的選手、獨一無二的球季」。
而大谷翔平在第7局敲出的第50轟締造史無前例紀錄，也以440萬美元（約台幣1.4億元）拍出，由台灣公司優式資本得標，目前正放在台北101觀景台展出。
大谷翔平在8月23日締造史上最速「40轟40盜」同樣戲劇性，對光芒隊轟出一發再見滿貫全壘打，就是單季第40轟，獲得大聯盟選為年度第三Play。
前三名都由道奇隊霸榜，第二名是弗里曼（Freddie Freeman）在世界大賽第一戰敲出的史詩級再見滿貫砲全壘打球，這一球日前也拍賣結標，以156萬美元（約台幣5077萬元）賣出。
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