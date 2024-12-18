MLB／旅美語言是最大挑戰 今永昇太坦言最害怕打電話

小熊隊日籍球星今永昇太前往東京參加大聯盟辦的兒童棒球體驗活動「PLAYBALL」，過程中不斷給初學者鼓勵與稱讚。今永後續受訪時表示，自己過往在美國的經歷，讓他知道給予信心是很重要的事。

今永認為剛到美國時，語言是最大挑戰，尤其是打電話，「我最害怕打電話，因為你沒辦法用手勢傳達意思。」今永分享，原本做什麼事都要請翻譯幫忙，但後來決定跨出舒適圈，自己試試看，「原本還需要把要說的話準備好，然後看著說，但慢慢能溝通後，有許多做不到的事都克服了。」

嘗試新事物時也免不了尷尬，但今永認為：「其實周圍的人並沒有那麼在意你，雖然要這樣想很難，但別人如果不懂你面臨的問題，反而會更願意提供協助。」今永更說出身為「投球哲學家」的個性金句：「沒有連續失敗2次的事情，當你開始嘗試時你就贏1次了。哪怕失敗，那也是1勝1敗。」

今永重申鼓勵的重要性：「剛到美國時，新環境讓我很害怕，是周圍的人不斷鼓勵我、支持我，我才有前進的動力。」此次參加活動，看到剛接觸棒球的孩子們，再想想自己的經歷，今永認為應該要多給予掌聲。