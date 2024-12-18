MLB／「西語老師」與道奇談約卡關 紅襪、藍鳥預備搶人大戰

道奇隊傳出與「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）談約陷入僵局。，道奇雖有意留住這位冠軍陣容強打，但雙方無法達成共識，後頭還有紅襪隊與藍鳥隊虎視眈眈。

根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，赫南德茲想要一份3年約，也有消息人士透露，赫南德茲想要年薪範圍約在2200萬美元至2400萬美元，導致談約卡關。

現年32歲的赫南德茲今年季前以1年2350萬美元加盟道奇，整季出賽154場，繳出生涯新高的33轟、99分打點以及打擊率2成72的成績。季後賽部分，赫南德茲也貢獻3轟、12分打點。

費恩森指出，雙方持續卡關，紅襪和藍鳥則伺機而動，他們有機會加快赫南德茲決定，並進入下階段競爭。