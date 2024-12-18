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MLB／明星終結者開心轉戰洋基 原以為落腳洛杉磯卻遭攔胡
前釀酒人隊當家終結者威廉斯（Devin Williams）日前被交易至洋基隊，曾有傳聞道奇隊也是威廉斯爭奪戰的領先者。威廉斯今天受訪時就坦言：「大家都跟我說我會去洛杉磯，沒想到洋基先把我交易來了。」
談到轉戰洋基，威廉斯說：「沒有比洋基更偉大的球隊了，我很高興能夠來到這。洋基擁有悠久的歷史，我只是希望讓自己的名字出現在洋基史冊裡。」
過往休賽季都會出國的威廉斯，今年決定留在美國，並在紐約待10天，「10天不足以在紐約市做完所有事情，所以我很期待能加入洋基，在紐約待更長的時間。」
30歲的威廉斯本季出賽22場，拿到14次救援成功，防禦率1.25。威廉斯在2023年繳出生涯最佳賽季賽季，出賽61場，36次救援成功，防禦率1.53。他也曾在2020年奪得國聯新人王寶座。
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