MLB／尷尬！貝林傑老婆是史丹頓前女友 兩球星在洋基成隊友

洋基隊今天與小熊隊達成交易，得到前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger），不過網友們更關注他與新隊友「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的關係。

據外媒報導，貝林傑的老婆卡特（Chase Carter）正好是史丹頓前女友，這讓兩位球星之間的關係成為球迷關注焦點。

Cody Bellinger’s Wife is Giancarlo Stanton’s Ex



The Bronx is on fire https://t.co/AebrGxp59v pic.twitter.com/AsfysxyODB — Devine Sports Gospel (@DevineGospel) 2024年12月17日

現年27歲的卡特身高177公分，來自巴哈馬群島，是一位擁有天使臉孔和火辣身材的名模，2018年她曾和史丹頓交往，並經常在社群媒體上曬恩愛。

不過卡特和史丹頓戀情只維持1年，2019年雙方分手。2020年夏天卡特與貝林傑開始交往，2023年結婚，目前有兩個小孩。卡特經常在社群媒體分享與貝林傑的合照，家庭生活看起來很美滿。

另外，貝林傑的父親老貝林傑（Clay Bellinger）曾效力洋基3季，成為第4對都效力過洋基的父子檔。前3對是老貝拉（Yogi Berra）和貝拉（Dale Berra）、老戴維斯（Ron Davis）和戴維斯（Ike Davis）、萊特（Mark Leiter）和小萊特（Mark Leiter Jr.）。