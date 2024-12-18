MLB／大谷翔平等強投受傷主因？大聯盟揭露研究結果

近年大谷翔平等多名強投常遭遇傷勢，最近大聯盟公布一份62頁調查報告，明確指出近年投手受傷主因便是追求球速。該報告調查前大聯盟投手、醫生、教練及管理階層等球界相關人員，目的是保持投手們健康，以及提供全方位觀察。

一位骨科醫師認為，追求球速跟受傷機率呈高度相關：「如果我們用最直覺的觀點，你可以看到球速的平均值增加與受傷發生率的上升完全平行。」報告中還發現，選手其實對此風險有一定程度了解，但也覺得值得。一位投手教練說：「為了進入職業殿堂門票，有些人會甘願冒險。」

近年著重爆發力的訓練也被視為受傷風險之一，一位教練表示，「過往注重耐力形式的訓練，近年則著重在短爆發和衝刺型訓練，並沒有不好，只是這些爆發力訓練需要有一定的體能才能做到。」

投手的訓練時程與使用程度也包含在報告中，研究發現近年來投手大多在春訓期間出現傷病，一位前大聯盟投手表示，投手們並沒有辦法在賽季期間進行投球機制與球路修正，「如果想多練一顆變化球，你只有休賽季才能進行準備。」投手的手臂大多沒有真正休息時間。

除上述原因，報告中也提到受傷年齡層下滑、既往病史以及對現代醫療的過度自信而導致疏於保養等因素，大聯盟方也提到，這份報告只是個開始，減少受傷風險才是主要目的。