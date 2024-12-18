MLB／洋基又一重磅補強！從小熊換得前國聯MVP貝林傑

洋基隊又一重磅補強，今天與小熊隊進行交易，條紋軍送走送走右投手波蒂特（Cody Poteet），換來2019年國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）以及500萬美元補償金。

貝林傑2017年在道奇隊登上大聯盟，新人年就狂敲39轟，打下97分打點，並將國聯新人王納入囊中。貝林傑大聯盟生涯初登場3打數1安打，且獲得1次敬遠，是道奇隊史第3位首次出場就有被敬遠紀錄的選手。

巧合的是，2017年美聯新人王正是貝林傑下一季戰友「法官」賈吉（Aaron Judge）。美媒評估，貝林傑加盟洋基後，有望支援中外野防守，以減輕賈吉負擔，貝林傑曾獲得中外野金手套和年度第一隊外野手等獎項，且還能負擔一壘防區守備。

500萬美元補償金內，小熊會先負擔貝林傑來年250萬美元年薪，就算後年貝林傑不續留洋基，250萬美元也會由小熊來負擔。洋基送出的波蒂特今年5場比賽，4次先發，繳出3勝0敗，防禦率2.22的成績。