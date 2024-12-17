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MLB／當年王建民洋基戰友戴蒙想從政 卻因酒駕及挺川普告吹

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟退役球星戴蒙表示自己想過要從政，卻因一連串醜聞與爭議作罷。 歐新社
大聯盟退役球星戴蒙表示自己想過要從政，卻因一連串醜聞與爭議作罷。 歐新社

紅襪隊、洋基隊球星現年51歲的戴蒙（Johnny Damon）最近接受採訪，不僅聊到他與準美國總統川普（Donald Trump）的交情，甚至正在規劃從政，不過他表示，自己沒從川普身上得到甚麼好處，但卻因為身為川普的好友而時常遭到刁難。

戴蒙在2016年選舉支持川普，還幫川普站台，自此遭到許多球迷的攻擊，就有紅襪球迷說道：「他總共背叛我們2次，1次是轉隊到洋基，再來是支持川普。」戴蒙面對此事則無奈認為：「很不幸地，當你自稱是川普的朋友，就有很多人無法理解。」

戴蒙酒駕被捕的資料照。 美聯社
戴蒙酒駕被捕的資料照。 美聯社

而川普雖然在2016勝選，但在2020年敗給拜登（Joe Biden），戴蒙則在12月入選總統體育健身和營養委員會，但拜登上任不久後，戴蒙就在2月被抓到酒駕，他還向警察發酒瘋說道：「哥們，我是好人，大家都在針對我，就因為我挺川普。」

戴蒙不僅酒駕，他的妻子蜜雪兒（Michelle Mangan）還被指控攻擊警員以及拒捕，戴蒙表示，自己的從政之路正是因為此等醜聞而告吹，他表示：「很不幸地，大家想要的是模範公民，但我不會因此停止跟川普當朋友。」

戴蒙於2006年、2007年效命洋基隊時期，與王建民曾是隊友，主要擔任球隊第一棒開路先鋒。

洋基 紅襪

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