聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／當年王建民洋基戰友戴蒙想從政 卻因酒駕及挺川普告吹
前紅襪隊、洋基隊球星現年51歲的戴蒙（Johnny Damon）最近接受採訪，不僅聊到他與準美國總統川普（Donald Trump）的交情，甚至正在規劃從政，不過他表示，自己沒從川普身上得到甚麼好處，但卻因為身為川普的好友而時常遭到刁難。
戴蒙在2016年選舉支持川普，還幫川普站台，自此遭到許多球迷的攻擊，就有紅襪球迷說道：「他總共背叛我們2次，1次是轉隊到洋基，再來是支持川普。」戴蒙面對此事則無奈認為：「很不幸地，當你自稱是川普的朋友，就有很多人無法理解。」
而川普雖然在2016勝選，但在2020年敗給拜登（Joe Biden），戴蒙則在12月入選總統體育健身和營養委員會，但拜登上任不久後，戴蒙就在2月被抓到酒駕，他還向警察發酒瘋說道：「哥們，我是好人，大家都在針對我，就因為我挺川普。」
戴蒙不僅酒駕，他的妻子蜜雪兒（Michelle Mangan）還被指控攻擊警員以及拒捕，戴蒙表示，自己的從政之路正是因為此等醜聞而告吹，他表示：「很不幸地，大家想要的是模範公民，但我不會因此停止跟川普當朋友。」
戴蒙於2006年、2007年效命洋基隊時期，與王建民曾是隊友，主要擔任球隊第一棒開路先鋒。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言