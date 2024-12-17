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MLB／經濟效益遠不如大谷！美國商人質疑索托天價合約：大都會可能會後悔

聯合新聞網／ 綜合外電報導
索托新合約總價超越大谷翔平。 路透社
索托新合約總價超越大谷翔平。 路透社

大都會隊以15年總值7億6500萬美元（約新台幣約2340億元）與26歲強打索托（Juan Soto）達成史上最高額度的超級合約，超越大谷翔平所簽下的10年7億美元天價合約。不過，美國商人波普里亞諾（Joe Pompliano）近日在個人頻道「Joe Pomp Show」中分析此筆合約，直言大都會未必佔到便宜，更有可能在未來感到後悔。

波普里亞諾先前曾經稱讚大谷翔平所帶來的龐大經濟效益，讓他簽下的天價合約顯得非常划算，還拿索托的合約來對比其中的差異性。

波普里亞諾指出，若考量到索托可能選擇跳脫合約（opt-out），球隊未來15年間的總支出可能高達8億美元（約新台幣約2450億元）。換算下來，索托的年薪將達5100萬美元，每週可領98萬美元，每日14萬美元、每小時6000美元、每分鐘100美元，金額之驚人可見一斑。

即便這份合約顯示了大都會隊在與洋基隊競爭中的重大勝利，但波普里亞諾認為：「僅僅簽下索托，並不意味著這是一筆明智的交易。」

他強調，儘管索托是極具天賦的年輕巨星，但這筆合約的金額已經超出了許多球隊管理層的預期，並可能重蹈歷史上其他高價合約最終令人失望的覆轍。歷史經驗顯示，大都會有可能在未來感到後悔。」

大谷翔平重磅加入道奇，帶來巨大的經濟效益。 路透社
大谷翔平重磅加入道奇，帶來巨大的經濟效益。 路透社

「大都會球迷可能認為，這份合約只是比大谷的7億美元多出6500萬美元，而且期限還更長5年，似乎合理。但差異在於，大谷的合約中97%的金額是屬於延遲支付，實際價值約為4億6000萬美元；反觀索托的合約完全沒有延遲支付，現值足足比大谷高出約3億美元。」波普里亞諾解釋道。

更重要的是，大谷帶來的商業價值遠遠超過球場表現，包括票房增加、球衣銷售飆升、廣告贊助以及日本球迷市場的擴張。

道奇在與大谷合作後，吸引許多日本企業成為合作夥伴，同時大谷的國際影響力使隊伍品牌更具全球吸引力。「大谷的合約能夠回本，因為他在場上與場外都能創造極高價值。」

波普里亞諾直言，「僅因索托加盟就指望國際品牌企業排隊爭取與大都會合作，恐怕不切實際。很難找到MLB高層願意認同索托的身價達7億6500萬美元。」

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