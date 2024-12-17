MLB／球迷不滿道奇拍賣賈吉失誤球 官網記者說只是例行公事

世界大賽G5，洋基隊在噩夢般的第5局發生「法官」賈吉（Aaron Judge）在中外野的離譜漏接與投手柯爾（Gerrit Cole）的補位失誤而葬送勝利，同時也讓道奇隊奪下世界大賽冠軍。而賈吉的失誤球日前被放上網拍賣，最後以4萬3510美元成交，不過引來不少球迷不滿。

事實上不只賈吉的失誤球，洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）未補位一壘的瑕疵球近期都被道奇放上官網競標，「誰在一壘」球以1萬40美元結標。但這樣的拍賣活動似乎引發不少球迷反彈，認為有失風度。

柯爾讓貝茲（Mookie Betts）擊出一壘方向滾地球卻未與及時補位，白白送了一個壘包。 歐新社

不過大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）在個人社群《X》說這只是聯盟的例行公事，而道奇意外成為箭靶：：「我看到很多人批評道奇拍賣法官在世界大賽中掉下來的那球，但那只是大聯盟『年度回顧』拍賣的其中一件物品罷了。可以確定的是，在這次事件中，道奇是最大受益人。」

世界大賽G5，在5局前洋基原本為5：0領先，沒想到在第5局，賈吉與柯爾接連發生離譜失誤，道奇也沒有放過這個機會，上演逆轉秀，最終在洋基主場抱走世界大賽冠軍。