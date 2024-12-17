MLB／紅人教頭籲取消季後賽名單 「這不是一支球隊的真正實力」
大聯盟近年出現了許多特殊規則，成功上路的有限制布陣、壘包加大，還有僅限於討論階段的「黃金打者」制，而紅人隊65歲教頭法蘭柯納（Terry Francona）也有些新想法，他認為大聯盟不該有季後賽名單，應該要讓全隊的球員都可上場。
法蘭柯納認為，進入季後賽階段，牛棚的車輪戰就更顯重要，過去也有許多利用車輪戰贏得勝利的例子，他希望能將所有球員帶進季後賽，而不是提出一份季後賽名單，組出一套有著好投手卻拋棄部分牛棚的陣容。
法蘭柯納表示，他理解季後賽名單的用意，也不會說這項規則是錯的，但這不是一支球隊最完整的樣貌，也無法展現最大的實力，如果沒有季後賽的名單限制，球隊就不必耗費心思去擬定季後賽戰略與用人之道。
在《ESPN》的調查中，法蘭柯納普遍被認為是最會運用牛棚的教練，上賽季紅人總共使用了63名球員，最終打出77勝85敗的成績。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言