MLB／紅人教頭籲取消季後賽名單 「這不是一支球隊的真正實力」

大聯盟近年出現了許多特殊規則，成功上路的有限制布陣、壘包加大，還有僅限於討論階段的「黃金打者」制，而紅人隊65歲教頭法蘭柯納（Terry Francona）也有些新想法，他認為大聯盟不該有季後賽名單，應該要讓全隊的球員都可上場。

法蘭柯納認為，進入季後賽階段，牛棚的車輪戰就更顯重要，過去也有許多利用車輪戰贏得勝利的例子，他希望能將所有球員帶進季後賽，而不是提出一份季後賽名單，組出一套有著好投手卻拋棄部分牛棚的陣容。

日前黃金打者制的討論鬧得沸沸揚揚，此規則允許球隊在比賽中有一次無視打序的機會將陣中的最強打者擺上打擊區。 美聯社

法蘭柯納表示，他理解季後賽名單的用意，也不會說這項規則是錯的，但這不是一支球隊最完整的樣貌，也無法展現最大的實力，如果沒有季後賽的名單限制，球隊就不必耗費心思去擬定季後賽戰略與用人之道。

在《ESPN》的調查中，法蘭柯納普遍被認為是最會運用牛棚的教練，上賽季紅人總共使用了63名球員，最終打出77勝85敗的成績。