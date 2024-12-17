MLB／來洛杉磯調一下！ 道奇簽下防禦率爆表的前洋基潛力新秀

根據《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）報導，道奇隊以小聯盟合約簽下25歲的前洋基潛力新秀投手紹爾（Matt Sauer），並附帶大聯盟春訓邀請，期望能為道奇的投手群貢獻。

紹爾在2017年選秀第2輪獲洋基選中，更曾在隔年被評選為洋基農場第12名，去年在2A繳出6勝4敗，防禦率3.42，68局的投球中狂飆83K，優異的三振能力使得他透過規則五選秀被皇家隊挑走，最終進入皇家開季大聯盟名單。

紹爾本季在大聯盟與3A的防禦率都不理想，明年開季或許也不會在大聯盟名單中。 路透

不過紹爾在5月份的防禦率爆漲至19.80，最終皇家決定將其DFA，不過並沒有任何球隊願意簽下，在讓渡期過後，紹爾被老東家洋基簽回，不過他在3A只丟了8.1局就失了15分，接著被下放2A，值得注意的是，紹爾在2A繳出不俗成績，17場出賽投24局，防禦率2.63。

季後成為自由球員後，紹爾則被道奇給撿走。紹爾今年在大聯盟投了16.1局，防禦率7.71，3A防禦率更是破表的16.20。《MLBTR》分析，道奇到球季中後段肯定需要更多投手支援以便調度，若紹爾維持今年下半季在2A的好表現，或許有望重返大聯盟。