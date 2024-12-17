MLB／旅台就是神！前桃猿威達爾加入大都會與狂威並肩作戰
據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）報導，大都會隊以小聯盟合約簽下韓職斗山熊左投威達爾（Brandon Waddell）。
現年30歲的威達爾有2年大聯盟資歷，曾效力海盜、雙城、金鶯、紅雀隊。2022年轉戰韓職斗山熊，2023年加入中職樂天桃猿隊，出賽12場，71局送出60K，防禦率3.30。威達爾去年6月重返斗山熊，今年持續留隊，出賽14場，防禦率3.12。
大都會11月初與曾在2021與22年效力桃猿隊的洋投狂威（Dylan Covey）簽大聯盟約，如今又網羅威達爾，可說是相當有「猿」分。
大都會今天還以大聯盟合約，網羅斗山熊加拿大籍洋砲楊恩（Jared Young）。楊恩2022和23年效力小熊隊，今年季中加入斗山熊，出賽38場，累積47安10轟39打點，打擊率0.326，整體攻擊指數（OPS）1.080。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言