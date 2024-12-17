MLB／旅台就是神！前桃猿威達爾加入大都會與狂威並肩作戰

據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）報導，大都會隊以小聯盟合約簽下韓職斗山熊左投威達爾（Brandon Waddell）。

現年30歲的威達爾有2年大聯盟資歷，曾效力海盜、雙城、金鶯、紅雀隊。2022年轉戰韓職斗山熊，2023年加入中職樂天桃猿隊，出賽12場，71局送出60K，防禦率3.30。威達爾去年6月重返斗山熊，今年持續留隊，出賽14場，防禦率3.12。

前樂天桃猿洋投狂威。聯合報系資料照

大都會11月初與曾在2021與22年效力桃猿隊的洋投狂威（Dylan Covey）簽大聯盟約，如今又網羅威達爾，可說是相當有「猿」分。

大都會今天還以大聯盟合約，網羅斗山熊加拿大籍洋砲楊恩（Jared Young）。楊恩2022和23年效力小熊隊，今年季中加入斗山熊，出賽38場，累積47安10轟39打點，打擊率0.326，整體攻擊指數（OPS）1.080。