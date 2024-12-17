MLB／若與索托簽約時間互換？ 名人堂三壘手看好大谷拿10億美元

大都會隊日前以15年7.65億美元史上最大約簽下自由市場最大咖球員索托（Juan Soto），僅過了一個球季，就打破道奇隊日本巨星大谷翔平季前於去年簽下的10年7億美元紀錄。名人堂球星瓊斯（Chipper Jones）卻認為，若時間對調，大谷會是寫下紀錄的那方。

瓊斯在Podcast節目「Foul Territory」中：「我聽說有些人認為，索托是這個世代的代表性球員，但『世代性』這詞真的太常出現了。我認為只有大谷能真正擁有這個稱號。」

瓊斯也質疑，索托是否對得起「世代代表」這個稱號。 美聯社

此外瓊斯還分析2人的簽約時間造成的影響：「假如是索托先簽下7.65億美元合約，而大谷晚1年簽約，他絕對有辦法拿到10億美元。」大谷翔平去年從天使隊轉戰道奇，雙方簽下的10年7億美元合約，當時為全球職業運動史上最大合約紀錄。沒想到才過了一個球季這紀錄就被索托打破。

留言區也有許多觀眾支持瓊斯的論點：「索托是個頂級打者，但只有大谷才能代表這個世代」、「謝謝瓊斯願意出來說真話」、「大谷就是這個世代的代表性球員」