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MLB／索托發文開啟大都會新篇章 「老爹」大鬧留言區：洋基輸了！

聯合新聞網／ 綜合報導
索托最終加盟大都會，今天發文表示將開啟全新篇章。 路透
索托最終加盟大都會，今天發文表示將開啟全新篇章。 路透

今年自由市場最大咖球員索托（Juan Soto）爭奪戰落ˋ木，最終大都會隊以15年7.65億美元史上最大合約勝出。而索托在個人IG發文表示，自己將準備迎接全新篇章，沒想到紅襪隊傳奇名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）竟在下方留言，笑道：「洋基輸了」

索托本季效力洋基隊，幫助條紋軍打進世界大賽，季後洋基不敵大都會的銀彈攻勢，在同城的索托爭奪戰中失利。身為洋基宿敵，紅襪重砲「老爹」歐提茲，也不忘在留言區挖苦一下洋基，將今年引退的洋基傳奇播報員史特林（John Sterling）充滿特色的「洋基隊贏了！（The…Yankes win.）」惡搞成「洋基隊輸了！」

但歐提茲確實對紅襪爭奪索托有所貢獻，他曾在商議期間代表紅襪去說服索托加盟，只是最終未能取得共識，對此歐提茲日受訪也表示：「我們真的很想要他來波士頓，但很不幸的沒有成功。」後續索托被大都會簽走後，歐提茲也祝福索托，認為他值得這個價碼。

歐提茲 洋基 紅襪 索托

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