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MLB／菅野智之「美」夢成真！ 1年1300萬美元加盟金鶯

聯合新聞網／ 綜合報導
菅野智之第2度提出入札，最終加盟巴爾的摩金鶯隊。 美聯社
菅野智之第2度提出入札，最終加盟巴爾的摩金鶯隊。 美聯社

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，35歲的日職巨人隊王牌投手菅野智之將與金鶯隊簽下1年1300萬美元（約4.2億新台幣）的合約。

菅野今年在日職繳出15勝3敗，防禦率1.67的不俗成績，156.2局的投球中僅投出16次保送，被打出6轟。儘管菅野並非以速球見長，但他擁有多樣化的球種，包含二縫線速球、滑球、曲球以及指叉球等武器，且滾地球比例高達51.1%，明年金鶯主場的左外野全壘打牆將內移20英尺，這樣的投球型態有望幫助菅野繳出更優質的內容。

菅野在2017與2018年蟬聯2屆澤村賞，並曾在2020年提出入札，但彼時並未受到任何大聯盟球隊青睞而續留巨人。而今年他繳出媲美澤村賞時期的投球成績，再次挑戰最高殿堂，成功以大復活的表現為自己爭取到一紙大聯盟合約。

雖然金鶯連續6個賽季在開季薪資排名在聯盟末段班，但據消息人士稱，金鶯並未放棄重新簽下塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes），但價格預計將遠遠超出隊史最貴自由球員合約，2016年與明星一壘手戴維斯（Chris Davis）簽下的1.61億美元（約52億新台幣）。

大聯盟 菅野智之 金鶯

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