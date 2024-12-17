MLB／大谷寵妻無極限！ 「5.4億台幣別墅」當生日禮物

道奇隊日籍球星大谷翔平今年與前日本女籃國手田中真美子閃電結婚。12月11號即將迎來真美子在結婚後的第1次生日。根據日媒指出，大谷為了妻子豪砸26億日圓（約台幣5.4億元）在夏威夷的景觀渡假村購入一棟別墅。

根據日媒《NEWSポストセブン》報導，大谷夫妻倆在今年2月宣布結婚，12月11日是真美子婚後的第1個生日，在2人尚未公開戀情之前，大谷在真美子去年的生日送上一雙訂製鞋，而在今年，大谷則打算送給妻子「絕美風景」作為禮物。

Aw man ... they made Shohei Ohtani watch the Lakers 😭#MLB | #LakeShowpic.twitter.com/MORA5smuzS — FanDuel (@FanDuel) 2024年12月9日

記者透露，大谷砸了26億日圓在夏威夷的度假村買了一棟別墅，據傳可以欣賞到蔚藍大海與白色沙灘，雖然不太知道這是否是大谷的特色，但大谷的決定貌似是因為真美子對美景的熱愛。根據真美子的熟人表示，真美子非常喜歡風景名勝，就連手機裡也都是世界各地的景點照，「真美子一直在社群媒體上瀏覽壯麗景色的照片，也都把照片存在手機裡。」

除了別墅作為禮物之外，大谷這個月也與真美子一同去欣賞NBA的湖人隊主場賽事，球團還分別送給2人17號（大谷的背號）與12號（真美子在日本女籃國家隊的背號）球衣。

而這棟別墅目前尚未完工，加上大谷在11月左肩才動過刀，復健期間並不適合長途旅行，夫妻倆目前還未實際前往這棟別墅。