快訊

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

幣流專家陳梅慧國道遭撞亡引陰謀論 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

日職／36歲田中將大重磅加盟讀賣巨人 爭取美日通算200勝

中央社／ 綜合外電報導
讀賣巨人隊簽下36歲名投田中將大。圖中央社提供
讀賣巨人隊簽下36歲名投田中將大。圖中央社提供

日媒報導，讀賣巨人隊決定簽下36歲的日職名投田中將大。田中上月宣布離開太平洋聯盟東北樂天金鷲，如今將轉戰中央聯盟，力拚生涯美日通算200勝。

體育報知指出，目前美日通算197勝的田中雖然本賽季在一軍只登板一場且無勝績，但巨人隊深入觀察後認為他有能力復活；相關人士透露，田中本人已決心加盟巨人，而巨人隊本季投出15勝的王牌菅野智之明年將挑戰美國職棒大聯盟MLB，球隊需要田中彌補戰力。

田中將大去年10月動右肘手術，在職業生涯第18年的本賽季僅在一軍登板一次，但他在季末的二軍比賽時速球威力有所恢復，後於11月24日宣布離開樂天隊。

巨人隊監督阿部慎之助一直期待田中加盟，他之前就曾表示若菅野離隊，陣中就少掉一位投手領袖，有豐富經驗的田中將是年輕投手居多的巨人隊所需，也有信心田中能重回巔峰狀態。

阿部與田中曾於2009年世界棒球經典賽（WBC）時為日本國家隊隊友，一起幫日本贏得冠軍。

田中將大2007年初入職棒後就成為東北樂天的主力投手，2013年賽季投出24勝0敗，當年率樂天奪得隊史首座總冠軍，赴美前日職通算99勝35敗，其中2012年至2013年球季達成例行賽跨季26連勝，創下日職紀錄而有「神之子」綽號。

田中2014年轉戰大聯盟紐約洋基，連續6賽季繳出雙位數勝投，在大聯盟累積78勝。2020年大聯盟賽季結束後田中選擇返日回鍋老東家樂天，但2021到2023年3賽季僅20勝32敗，表現不如預期。

大聯盟 樂天金鷲 讀賣巨人

延伸閱讀

棒球／藤浪晋太郎波多黎各冬盟好投 不回日職盼重返大聯盟

日職／多隊表態無意田中將大 日媒：只剩浪人或引退兩條路

日職／田中將大自斷後路 難有松坂大輔、潘威倫圓滿結局

日職／神力盡失的神之子 田中將大難成巨人希望

相關新聞

MLB／大谷翔平穩居年薪王 亞洲10人年薪超過千萬美元

大都會隊和26歲好手索托（Juan Soto）簽下15年7億6500萬美元合約，根據美國媒體Sportac的統計，明年球...

日職／36歲田中將大重磅加盟讀賣巨人 爭取美日通算200勝

日媒「體育報知」今天報導，讀賣巨人隊簽下36歲的日職名投田中將大。田中上月宣布離開太平洋聯盟東北樂天金鷲，如今將轉戰中央...

MLB／不是每個人都能像大谷、索托 官網點名教士阿拉斯有看頭

大聯盟明年球季開始倒數，大聯盟官網點出12名進入合約年、值得期待的球員，教士隊「打擊機器」阿拉斯（Luis Arraez...

MLB／三大優勢搶人！佐佐木朗希爭奪戰 外媒「激推」紅人

日本千葉羅德海洋隊的「令和怪物」佐佐木朗希已正式運用運用入札制度（Posting System）挑戰美國職棒大聯盟，吸引了眾多球隊的高度關注，也成了休賽季自由市場炙手可熱的目標。 由於佐佐木朗希

MLB／大谷翔平適應能力太強 教士投手談對戰攻略：不能走老路

道奇隊日籍球星大谷翔平本季狂掃54轟、59盜的驚人賽季，同屬國聯西區的教士隊投手金恩（Michael King）分享對戰...

MLB／10歲男孩撿球撿到5000萬 弗里曼再見滿貫轟球拍出史上第3高價

道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）在世界大賽第一戰敲出的史詩級再見滿貫砲全壘打球，進入拍賣市場後，今天以15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。