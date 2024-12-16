MLB／大谷翔平穩居年薪王 亞洲10人年薪超過千萬美元

大都會隊和26歲好手索托（Juan Soto）簽下15年7億6500萬美元合約，根據美國媒體Sportac的統計，明年球季已有17名球員年薪超過3千萬美元，「千萬俱樂部」成員達到151人。

大谷翔平去年獲簽10年7億美元加盟道奇隊，短短1年合約總值就遭索托超前，儘管其中6億8千萬美元延遲支付，每年只領200萬美元薪水，Sportac還是把他列為新球季年薪王，以7千萬美元排名第1，索托5187萬5千美元居次。

索托簽下新合約，本季年薪達5187.5萬美元。 路透社

大聯盟明年有5人年薪超過4千萬美元，接下來3人依序是費城人隊惠勒（Zack Wheeler）4200萬、洋基隊賈吉（Aaron Judge）和遊騎兵隊狄葛隆（Jacob deGrom）都是4千萬。

明年17名年薪超過3千萬美元的球員，道奇占了4人最多，除了大谷還有史奈爾（Blake Snell）3640萬、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）3250萬、貝茲（Mookie Betts）3千萬，洋基隊3人分別是賈吉、柯爾（Gerrit Cole）3600萬、史丹頓（Giancarlo Stanton）3200萬。

包含貝茲在內，道奇陣中有4人年薪超過3000萬美元。 路透社

大聯盟本季「千萬俱樂部」164人，明年人數暫時下降，亞洲球員共有10人達陣，包括大谷、天使隊菊池雄星2122萬5千美元、教士隊達比修有2100萬、小熊隊鈴木誠也1900萬、紅襪隊吉田正尚1860萬、巨人隊李政厚1683萬、大都會隊千賀滉大1500萬、道奇隊山本由伸1416萬、小熊隊今永昇太1325萬、老虎隊前田健太1千萬。