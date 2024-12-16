MLB／三大優勢搶人！佐佐木朗希爭奪戰 外媒「激推」紅人

日本千葉羅德海洋隊的「令和怪物」佐佐木朗希已正式運用運用入札制度（Posting System）挑戰美國職棒大聯盟，吸引了眾多球隊的高度關注，也成了休賽季自由市場炙手可熱的目標。

由於佐佐木朗希年僅23歲，受到「25歲規則」限制，他的簽約成本相對較低，不太可能演變成大手筆「金錢戰」，球隊如何提供他所需的發展環境將是爭取他的關鍵。

因此，日媒近期引述美國運動網站《TWSN》的分析，指出辛辛那提紅人隊稱得上是佐佐木朗希最理想的落腳處，其中三大理由在於豐厚的國際簽約資金、優異的投手養成能力，以及相對低調友善的媒體環境。

根據MLB的規定，簽下佐佐木朗希必須在各球隊分配的國際簽約金額度內完成。紅人隊在這方面具備絕對優勢，擁有高達755萬5500美元的國際簽約金，為全聯盟最高，讓他們有更大的操作空間來吸引朗希。

紅人隊在培養年輕投手方面有著卓越的成績。《TWSN》提到紅人隊將葛林（Hunter Greene）培養成為聯盟頂尖的先發投手，他在今年賽季26場先發中取得9勝5敗，防禦率2.75。此外，紅人隊還成功栽培了羅多洛（Nick Lodolo）和艾伯特（Andrew Abbott）等優秀投手。

紅人隊的主力先發葛林。 法新社

報導指出，紅人隊的成功案例和佐佐木朗希的能力特質非常契合。「在紅人隊中，有多位年輕投手與佐佐木朗希類似，他們的經驗與成長模式將對朗希的發展提供寶貴的參考與支持。」

除了養成環境外，佐佐木朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）曾強調，佐佐木朗希在考慮加盟球隊時，希望能擁有一個「安靜且穩定的環境」。辛辛那提正是一個媒體友善、壓力相對較小的市場。

文章提到：「辛辛那提的媒體對球員非常友好，例如葛林在成長過程中雖遇到困難，但未曾承受過過度的壓力或苛刻對待。」此外，紅人隊還擁有一批年輕且充滿潛力的球員，能為佐佐木朗希提供一個充滿激勵的成長環境。「相比在日本經歷的高壓氣氛，佐佐木朗希不需要在紅人隊擔心類似的問題。」

報導結尾也指出，若佐佐木朗希最終選擇紅人隊，可能會讓外界感到意外，但這無疑是最適合他的選擇之一。紅人隊不僅在資金、培育能力與環境上均具備優勢，也能為佐佐木朗希提供一個理想的職業生涯起點。