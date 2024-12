MLB／10歲男孩撿球撿到5000萬 弗里曼再見滿貫轟球拍出史上第3高價

道奇隊弗里曼(Freddie Freeman)在世界大賽第一戰敲出的史詩級再見滿貫砲全壘打球,進入拍賣市場後,今天以156萬美元(約台幣5077萬元)賣出,排名史上第三高,超越賈吉(Aaron Judge)2022年62轟球的150萬美元。

道奇、洋基隊今年在世界大戰過招,首戰打完正規9局形成2:2,進入突破僵局,洋基10局上攻下1分,下半局由傷癒復出的柯特斯(Nestor Cortes)登板,故意保送貝茲(Mookie Betts)後對決弗里曼,掃出世界大賽史上第一發再見滿貫砲。

Was there any doubt who would take the top spot?



Freddie Freeman set the tone in Game 1 of the World Series with a walk-off grand slam, earning him the #1 finish on our “Top Finishes of 2024” countdown. pic.twitter.com/cbCHqDBjib