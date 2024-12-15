MLB／10歲男孩撿球撿到5000萬 弗里曼再見滿貫轟球拍出史上第3高價

道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）在世界大賽第一戰敲出的史詩級再見滿貫砲全壘打球，進入拍賣市場後，今天以156萬美元（約台幣5077萬元）賣出，排名史上第三高，超越賈吉（Aaron Judge）2022年62轟球的150萬美元。

道奇、洋基隊今年在世界大戰過招，首戰打完正規9局形成2：2，進入突破僵局，洋基10局上攻下1分，下半局由傷癒復出的柯特斯（Nestor Cortes）登板，故意保送貝茲（Mookie Betts）後對決弗里曼，掃出世界大賽史上第一發再見滿貫砲。

Was there any doubt who would take the top spot?



Freddie Freeman set the tone in Game 1 of the World Series with a walk-off grand slam, earning him the #1 finish on our “Top Finishes of 2024” countdown. pic.twitter.com/cbCHqDBjib — MLB Network (@MLBNetwork) December 15, 2024

這顆全壘打球滾到10歲男孩魯德曼（Zachary Ruderman）腳邊，他撥給身旁的父親，父親撿起後將這球交給了兒子，接下來媒體採訪不斷，外界關心這球的去向。

沒過多久，一家拍賣公司SCP Auctions即出面表示，魯德曼一家人已決定將這球拍賣。男孩父親表示，「接到球的那一晚，我們確實心想，我們要永遠留下這球。但問題是如果我們保管這球，不可能放在家裡，我不想為此支付保險，那就只能鎖在保險箱裡，但這樣就沒有人可以再看到這球。」

這球在美國12月4到14日之間拍賣，期間共有22次出價，比預計時間晚近3小時結標，最終以156萬美元賣出。