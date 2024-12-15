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MLB／資淺分紅放榜 皇家惠特收1億元大紅包成獎金王

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
皇家隊惠特。 美聯社
皇家隊惠特。 美聯社

大聯盟昨天公布本季資淺選手的分紅明細，皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）憑藉美聯MVP票選排名第二，收下307萬7595美元（約台幣1億元）獎金居榜單之首，海盜史肯斯（Paul Skenes）215萬2057美元排名第二。

現行勞資協議針對還沒有薪資仲裁資格的選手，設置總額5000萬美元的分潤，根據WAR值排出前100人，可以分得這筆獎金，另外還有新人王、年度MVP、塞揚票選前5，以及入選年度第一及第二隊的額外獎金，今年合計101名選手拿到這筆獎金；以海外職業選手身分加入則不具此資格。

海盜隊史肯斯。 美聯社
海盜隊史肯斯。 美聯社

今年共有8人拿到破百萬美元獎金，還包括金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）200萬7178美元、洋基隊投手吉爾（Luis Gil）109萬8628美元等。

去年獎金王為水手隊「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez），收下186萬5349美元分紅，主要來自美聯MVP票選排名第4（100萬美元）；惠特今年在美聯MVP票選排名第二，拿到175萬美元獎金，年度最佳陣容第一隊100萬美元，最終累積獎金破300萬美元。

史肯斯 惠特 海盜

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