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MLB／「老爹」歐提茲出馬招募索托失敗 「真的很希望他來波士頓」
有多明尼加大前輩「老爹」歐提茲（David Ortiz）招募，紅襪隊依然爭取索托（Juan Soto）失利，歐提茲今天受訪表示，在商言商，相信索托是做出對自己、對家人最好的決定，「我們都很希望他能來波士頓，只是最終失敗了。」
索托以15年7.65億美元合約加入大都會隊，加上激勵獎金總值最高可破8億美元，多支球隊在這場爭奪戰中落敗，包括出價也達到7億美元的紅襪。
歐提茲先前曾在電台訪問中公開招募這位多明尼加小老弟，他向索托喊話，紅襪是一支擁有優良歷史的球隊，隊史上有多位多明尼加傳奇選手，可能都是索托兒時憧憬的對象，包括佩卓．馬丁尼茲（Pedro Martinez）、曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）以及他自己，「如果他與他的家人有任何需要，我隨時都在。」
在索托的動向底定後，歐提茲今天出席活動也被問到招募失利的事，而他回應確實很希望他能來波士頓，可惜最終未能如願；進一步被問到是否意外索托選擇大都會、而非洋基，歐提茲說：「這就是商業，他必須做出對他自己及家人最好的決定。」
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