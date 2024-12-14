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MLB／好想贏「宇宙道奇」！達比修喊話：教士明年打世界大賽

聯合新聞網／ 綜合報導
教士日籍強投達比修有受訪時喊話明年會扳倒「宇宙道奇」，進軍世界大賽。 路透社
教士日籍強投達比修有受訪時喊話明年會扳倒「宇宙道奇」，進軍世界大賽。 路透社

教士今年季後賽在國聯分區系列戰對上道奇，最終以2：3飲恨遭淘汰。經過一段時間沉澱後，陣中日籍強投達比修有今天受訪時喊話，明年會扳倒「宇宙道奇」，進軍世界大賽。

教士系列賽原先以2：1取得聽牌優勢，不料最後被連下兩城逆轉，無緣晉級。今天受訪談論隊伍失利時，達比修有說道：「以這樣的方式結束令人感到遺憾，但我們也真的和一支強大的球隊進行了精彩對決，展現我們的所有。」

達比修有也表達「好想贏道奇」的想法，誓言明年笑到最後的是教士，「希望下個賽季能順利突破道奇這堵牆，站到更高殿堂，挺進世界大賽。」

不過教士今年休賽季並沒有太多動作，反觀道奇在努力鞏固奪冠班底外，還找來前巨人塞揚名投史奈爾（Blake Snell），並且頻頻有補強打算，試圖打造出一艘更瘋狂的「宇宙戰艦」，目標讓各隊看不到車尾燈。

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