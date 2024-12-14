MLB／暗諷大谷「沒料」！紐約嘻哈傳奇：索托領的比那個日本傢伙多

今年世界大賽由洋基對上道奇，在紐約出身的傳奇饒舌歌手法特喬（Fat Joe）也在G3受邀至洋基主場獻聲。近日他在節目上分享當時情形，除了回應道奇球員嘲諷言論外，也借題發揮，用索托（Juan Soto）合約暗諷大谷翔平。

回顧當時情形，法特喬擔任G3開場嘉賓，但表演被道奇火球男凱利（Joe Kelly）和工具人赫南德茲（Kike Hernandez）嘲諷，還揚言洋基輸球的話就會是「法特喬詛咒」。

「到底要我怎樣？」直到近日在NBA傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的節目上，法特喬才回應：「我從小就在這長大，住的地方只離球場5條街外。能夠在世界大賽登台為洋基演出，是我一輩子的夢想，根本懶得管那些人說了什麼。但這些傢伙贏了之後，只要拿起麥克風就是在噴我，根本有病。」

回應完道奇球員的垃圾話後，法特喬聊起索托15年7.65億美元的天價合約（約台幣248億），但內容不乏對大谷翔平的暗諷，「索托為什麼可以領的比那個日本傢伙多一點，因為他是真貨，在任何時候都能展現自己的強大。但棒球是9人的團隊運動，你需要一個能贏的隊伍。」