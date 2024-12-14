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MLB／「令和怪物」爭奪戰教士利多 達比修有願親自出馬說服

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有表示如果教士需要，願意親自出馬說服佐佐木朗希入隊。 截自佐佐木朗希IG
達比修有表示如果教士需要，願意親自出馬說服佐佐木朗希入隊。 截自佐佐木朗希IG

羅德「令和怪物」佐佐木朗希季後透過入札制度挑戰大聯盟，據日媒透露，將在下週與各隊會面，掀起搶人大戰。而教士大前輩達比修有在受訪時祭出大招，表示如果球隊需要，一定會親自出馬說服學弟。

達比修有今天受訪時談到關於佐佐木朗希的話題，他也不吝嗇的表達喜愛之意，「我認為佐佐木能來聖地牙哥是件好事，如果真的實現，我個人也會很高興。」此外，他也強調自己絕對願意親自出馬參與招募，「我休賽季都會待在聖地牙哥，球隊希望我參與面談的話我一定樂意配合。」

不過達比修有也希望佐佐木朗希能夠遵循內心選出最適合的答案，「他（佐佐木朗希）會做出自己認為最好的決定，我們也會尊重他的選擇。」

回顧去年經典賽，達比修有表示兩人在當隊友期間有過一段愉快的經歷，「我們一起度過很多時光，觀看了許多比賽，也有過非常愉快的對話。」

MLB 佐佐木朗希 教士 達比修有

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