MiLB／林盛恩練投挑戰紅人二刀流首人 做足準備克服壓力

美職辛辛那提紅人台灣好手林盛恩旅美首個完整球季打擊有不錯表現，主動跟教練團提出想要練投，今年9月開始重返投手丘，明年將是首個投打二刀賽季，朝向成為紅人首名投打二刀流努力準備、克服壓力。

林盛恩2023年高中畢業後加盟美職辛辛那提紅人隊，合約總值130萬美元（約新台幣3990萬元），表現備受期待。

林盛恩旅美前2個球季以打者身分出賽，今年球季在小聯盟新人聯盟49場出賽，敲出53支安打，包括1發全壘打，打擊率3成08；林盛恩自評首年完整球季，數據看起來不錯，但內容還可以更好。

林盛恩在高中最後一年專職投手，但旅美前2個球季專任野手，他表示一開始角色轉換上當然有困難，希望快點找回之前好的打擊感覺，希望每場比賽至少有1支安打。

林盛恩坦言，一開始遇到一些問題，但不太敢溝通，最難的是不知道怎麼開口詢問，後來先帶著翻譯主動找教練，教練團也很熱心幫助，透過數據儀器的輔助、找出問題點，教練團也會用引導的方式協助，不會強硬要球員一定要照著教練團的想法改。

林盛恩今年9月重新回到投手丘練投，他透露春訓時就有主動跟教練團提出想要練投，但教練團覺得他的打擊可以幫助球隊，一直等到新人聯盟結束後才開始練投，他笑著分享，雖然曾跟隊友提過他會投球，但首度實戰登板投1局連飆3次三振，最快投到156公里還是有讓隊友驚呼一下。

林盛恩表示，回到台灣前一週有跟教練團開會，明年應該會是首個投打二刀的球季，專心投球、打擊，不會守備，雖然紅人隊之前也有簽過業餘時期二刀的球員，但進到球隊後專職投球，教練團預告他將是紅人二刀流第一人，這會是壓力，但也希望做足準備面對壓力後新球季的挑戰。

林盛恩10月球季結束返台後，先1個月的重訓期後恢復技術訓練、身體明顯變壯，他也跟著母隊穀保家商訓練，球團有給他測量心跳、運動量、揮棒速度、投球量等儀器協助訓練，他盼做好準備，明年春訓分發後無論被賦予什麼角色都可以勝任。