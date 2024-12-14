MLB／眼中釘變隊友？洋基總管證實接觸太空人明星三壘手

索托（Juan Soto）爭奪戰落敗後，洋基沒有停下腳步，先是網羅勇士王牌左投弗里德（Max Fried），今天又簽下釀酒人明星守護神威廉斯（Devin Williams），不過進攻缺口仍未補齊。就在稍早，總管凱許曼（Brian Cashman）受訪時透露，將招募備受洋基球迷痛恨的「小偷」布萊格曼（Alex Bregman）。

根據《The Athletic》記者柯修那（Chris Kirschner）報導，凱許曼透露洋基和經紀人波拉斯（Scott Boras）進行多次討論，希望簽下布萊格曼。若成功加入，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）就能夠回到熟悉的二壘，進一步鞏固內野強度。

不過洋基球迷恐怕很難想像雙方真的簽約，時間回到2017年，當時布萊格曼助太空人一路挺進世界大賽，也擊敗道奇奪下隊史首座世界冠軍。不過2019年季後卻有「吹哨者」費爾斯(Mike Fiers)爆料太空人利用攝影機偷取暗號，並透過敲打垃圾桶傳遞訊息，因此2020年遭到大聯盟嚴重制裁，當時的受害者就包括他們在美聯分區冠軍賽的對手洋基。因此直到現在，凱許曼對這起作弊事件依舊耿耿於懷，認為奪冠機會被偷走了，即便如此他依舊肯定布萊格曼實力。

「布萊格曼一直是我們的眼中釘，也是其他隊的眼中釘，但現在他是自由身，像他這樣的球員能賺進大把鈔票。而我和波拉斯確實有過對話，我非常尊重他的實力和他取得的勝利，但目前話只能說到這邊。」凱許曼說道。