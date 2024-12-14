MLB／洋基補進釀酒人「御氣」終結者 送出左手怪投柯特斯

雖然沒能留下索托（Juan Soto），但洋基隊仍持續完成補強，今天透過交易案換來釀酒人隊明星終結者威廉斯（Devin Williams），代價是左手怪投柯特斯（Nestor Cortes）、新秀德賓（Caleb Durbin），及200萬美元現金。

洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）知道威廉斯再一年就要成為自由球員，「但他是我們爭取了好幾年的選手，也相信我們不是唯一買家。」

30歲的威廉斯雖然今年因為傷勢較晚出賽，但15次救援機會拿下14次救援成功，21.1局投出38次三振，防禦率僅1.25，速球均速94.7哩，而另一顆主力武器變速球更有著「御氣（Airbender）」稱號， 43.2%的三振率是今年超過20局的投手中最高。

威廉斯曾在2022、2023年入選明星賽，生涯累積27勝10敗、68次救援成功，防禦率1.83，235.2局投出375次三振，另有112次保送。