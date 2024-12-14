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MLB／洋基新人王非賣品讓交易破局 小熊得標太空人重砲塔克

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
太空人隊明星外野手塔克（Kyle Tucker）的爭奪戰，最終由小熊隊得標。 美聯社
太空人隊明星外野手塔克（Kyle Tucker）的爭奪戰，最終由小熊隊得標。 美聯社

太空人隊明星外野手塔克（Kyle Tucker）的爭奪戰，最終由小熊隊得標，根據美國媒體報導，太空人隊將塔克送往芝加哥，換回巴瑞德斯（Isaac Paredes）、威斯奈斯基（Hayden Wesneski）及百大新秀第73名的史密斯（Cam Smith）。

明年1月將滿28歲的塔克，近5年敲出121轟，今年球季雖然因為傷勢導致長期缺陣，但短短78場出賽仍敲出23轟，打擊率2成89、上壘率4成08。

塔克將在明年球季結束後取得自由球員資格，在今年季後傳出太空人隊將他放到交易架上，吸引多隊競逐，最終與小熊隊達成交易。

洋基隊也是認真追求塔克的隊伍之一，然而根據YES Network記者柯瑞（Jack Curry）報導，然而洋基隊不願換出新人王希爾（Luis Gil），也導致交易不成，希爾今年球季繳出15勝7敗、防禦率3.50的成績，而且在2029年前都不會成為自由球員。

塔克 小熊隊 洋基

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