快訊

韓半導體強國夢被台積壓制 三星為何失去李健熙精神？

45分鐘才等來救援…產婦剛生子「醫院恐怖電梯」急速下墜！她頸部骨折亡

MLB／小熊迎接明星外野手塔克 鈴木誠也將轉任指定打擊

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊發動交易，得到明星外野手塔克。截圖自小熊官方X
小熊發動交易，得到明星外野手塔克。截圖自小熊官方X

太空人隊今天將明星外野手塔克（Kyle Tucker）交易到小熊隊，換回三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes）、百大新秀第73的三壘手史密斯（Cam Smith）及右投手威斯奈斯基（Hayden Wesneski）。

現年27歲的塔克合約剩1年，今年因傷只出賽78場，仍繳出優異數據，有23轟、49打點和11次盜壘成功，打擊率0.289，整體攻擊指數（OPS）0.993，勝利貢獻值（bWAR）4.7。

ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）指出，塔克將成為小熊先發右外野手，日籍強打鈴木誠也則會被安排擔任指定打擊，貝林傑（Cody Bellinger）很可能會被交易掉。

小熊也和捕手凱利 （Carson Kelly）簽2年1150萬美元合約，還有2027年雙方選擇權。凱利今年在老虎和遊騎兵隊共出賽91場，有9轟37打點，打擊率0.238。

先前報導指出，洋基是最認真追求塔克的球隊，太空人也對洋基火球男希爾（Luis Gil）非常感興趣，但《Yes Network》記者柯瑞（Jack Curry）透露，洋基不願將希爾放進任何交易包裹。

太空人 小熊 洋基 貝林傑 鈴木誠也

相關新聞

MLB／太空人將塔克交易到小熊 洋基因不願出新人王談判破局

太空人隊今天將明星外野手塔克（Kyle Tucker）交易到小熊隊，換回三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes）、小熊農場第7的三壘手史密斯（Cam Smith）及右投手威斯奈斯基（Hayden

MLB／約肥人也肥 索托圓肚肚掀熱議：懷孕了嗎？

索托（Juan Soto））正式披上大都會隊22號球衣，一紙15年7.65億美元合約空降史上最大總值合約，但今天亮相時的...

MLB／「西語老師」續約道奇仍卡關 美媒：價碼年限都有落差

道奇奪得世界大賽冠軍後，休賽季極力留住原班人馬，不過和「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）續約卻陷入僵局。《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）今天便特別撰文

MLB／紅襪補強克羅謝還不夠！傳看上塞揚伯恩斯和道奇2右投

紅襪隊昨天送走2位百大新秀在內的4位農場潛力球員，向白襪隊換回克羅謝（Garrett Crochet）。《波士頓環球報》記者史皮爾（Alex Speier）指出，紅襪還想補強塞揚強投伯恩斯（Corbi

MLB／洋基不願放棄潛力新秀 導致克羅謝爭奪戰失利

紅襪日前用4位農場潛力新秀，成功換來白襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet），為這段「搶人大戰」畫下句點。美媒「紐約郵報」近日也透露，另一追求者洋基雖然也有報價，但因不願拿「未來換現在」，

MLB／撒幣灑不停！才用隊史最大約簽塞佛里諾 運動家傳看上菅野智之

運動家日前以3年6700萬美元（約新台幣21.6億元）隊史最貴保障合約，簽下前大都會強投塞佛里諾（Luis Severino），而近日又傳出有意招募前讀賣巨人王牌菅野智之。 與大都會相反，「摳門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。