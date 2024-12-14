MLB／小熊迎接明星外野手塔克 鈴木誠也將轉任指定打擊
太空人隊今天將明星外野手塔克（Kyle Tucker）交易到小熊隊，換回三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes）、百大新秀第73的三壘手史密斯（Cam Smith）及右投手威斯奈斯基（Hayden Wesneski）。
現年27歲的塔克合約剩1年，今年因傷只出賽78場，仍繳出優異數據，有23轟、49打點和11次盜壘成功，打擊率0.289，整體攻擊指數（OPS）0.993，勝利貢獻值（bWAR）4.7。
ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）指出，塔克將成為小熊先發右外野手，日籍強打鈴木誠也則會被安排擔任指定打擊，貝林傑（Cody Bellinger）很可能會被交易掉。
小熊也和捕手凱利 （Carson Kelly）簽2年1150萬美元合約，還有2027年雙方選擇權。凱利今年在老虎和遊騎兵隊共出賽91場，有9轟37打點，打擊率0.238。
先前報導指出，洋基是最認真追求塔克的球隊，太空人也對洋基火球男希爾（Luis Gil）非常感興趣，但《Yes Network》記者柯瑞（Jack Curry）透露，洋基不願將希爾放進任何交易包裹。
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