快訊

芝山捷運站外計程車狠撞3車 目擊者：運將下車喊「我有病」

二度挑戰彈劾尹錫悅！週六投票前的民調有多低？

空歡喜一場！LAWSON澄清「無來台展店計畫」 註冊商標原因曝

MLB／「西語老師」續約道奇仍卡關 美媒：價碼年限都有落差

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇和赫南德茲續約仍卡關。《今日美國》記者奈登賈爾表示，雙方理想價碼落差過大。 路透社
道奇和赫南德茲續約仍卡關。《今日美國》記者奈登賈爾表示，雙方理想價碼落差過大。 路透社

道奇奪得世界大賽冠軍後，休賽季極力留住原班人馬，不過和「西語老師」赫南德茲Teoscar Hernandez）續約卻陷入僵局。《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）今天便特別撰文分析談判未果主因，表示雙方理想價碼落差過大。

奈登賈爾指出，赫南德茲有意續留道奇，但拒絕3年6500萬美元（約台幣21億）至7000萬美元（約台幣22.7億）的價碼，並希望能夠簽下至少4年8000萬美元（約台幣26億）合約，與球團理想價碼有落差，雙方因此陷入停滯。

在這期間，也不乏球隊展現對赫南德茲的興趣，奈登賈爾透露，洋基、紅襪和藍鳥都有意進行招募，雖然具體合約內容還不清楚，但應該是年限問題導致遲遲沒有下文。

赫南德茲今年繳出優質成績單，例行賽154場中能敲出33轟99打點，打擊三圍.272／.339／.501，是道奇打線重要火力，季後賽也貢獻3轟12打點，各方面皆是生涯代表作。因此球隊總裁弗里曼（Andrew Friedman）在受訪時也表達希望「西語老師」順利回歸，「但這對我來說很難，他（赫南德茲）度過了非常棒的一季，並談到想重新簽約，我們也討論過回歸的可能性。他和他的家人會經過考慮後做出最適合的決定的。」

「我相信我們很有希望，但赫南德茲最後若選擇和其他球隊簽約，也只能給予祝福，但在職業層面上，當然不太高興。」弗里德曼說道。而奈登賈爾則認為道奇最終還是會與他達成共識，但應該是用高於預期的價碼進行續約。

Hernandez MLB Teoscar 赫南德茲 道奇

相關新聞

MLB／約肥人也肥 索托圓肚肚掀熱議：懷孕了嗎？

索托（Juan Soto））正式披上大都會隊22號球衣，一紙15年7.65億美元合約空降史上最大總值合約，但今天亮相時的...

MLB／「西語老師」續約道奇仍卡關 美媒：價碼年限都有落差

道奇奪得世界大賽冠軍後，休賽季極力留住原班人馬，不過和「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）續約卻陷入僵局。《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）今天便特別撰文

MLB／紅襪補強克羅謝還不夠！傳看上塞揚伯恩斯和道奇2右投

紅襪隊昨天送走2位百大新秀在內的4位農場潛力球員，向白襪隊換回克羅謝（Garrett Crochet）。《波士頓環球報》記者史皮爾（Alex Speier）指出，紅襪還想補強塞揚強投伯恩斯（Corbi

MLB／洋基不願放棄潛力新秀 導致克羅謝爭奪戰失利

紅襪日前用4位農場潛力新秀，成功換來白襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet），為這段「搶人大戰」畫下句點。美媒「紐約郵報」近日也透露，另一追求者洋基雖然也有報價，但因不願拿「未來換現在」，

MLB／撒幣灑不停！才用隊史最大約簽塞佛里諾 運動家傳看上菅野智之

運動家日前以3年6700萬美元（約新台幣21.6億元）隊史最貴保障合約，簽下前大都會強投塞佛里諾（Luis Severino），而近日又傳出有意招募前讀賣巨人王牌菅野智之。 與大都會相反，「摳門

MLB／名人堂全票通過？曾被一朗嗆的資深記者：他有我一票

日本傳奇球星鈴木一朗首次列入美國棒球名人堂候選名單中，明年要挑戰全票入選，資深記者布隆（Barry Bloom）認為以過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。