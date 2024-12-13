MLB／「西語老師」續約道奇仍卡關 美媒：價碼年限都有落差

道奇奪得世界大賽冠軍後，休賽季極力留住原班人馬，不過和「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）續約卻陷入僵局。《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）今天便特別撰文分析談判未果主因，表示雙方理想價碼落差過大。

奈登賈爾指出，赫南德茲有意續留道奇，但拒絕3年6500萬美元（約台幣21億）至7000萬美元（約台幣22.7億）的價碼，並希望能夠簽下至少4年8000萬美元（約台幣26億）合約，與球團理想價碼有落差，雙方因此陷入停滯。

在這期間，也不乏球隊展現對赫南德茲的興趣，奈登賈爾透露，洋基、紅襪和藍鳥都有意進行招募，雖然具體合約內容還不清楚，但應該是年限問題導致遲遲沒有下文。

赫南德茲今年繳出優質成績單，例行賽154場中能敲出33轟99打點，打擊三圍.272／.339／.501，是道奇打線重要火力，季後賽也貢獻3轟12打點，各方面皆是生涯代表作。因此球隊總裁弗里曼（Andrew Friedman）在受訪時也表達希望「西語老師」順利回歸，「但這對我來說很難，他（赫南德茲）度過了非常棒的一季，並談到想重新簽約，我們也討論過回歸的可能性。他和他的家人會經過考慮後做出最適合的決定的。」

Teoscar Hernandez was instrumental to the Dodgers' World Series run in 2024.



He delivered when it mattered all season--including 3/5 of the most clutch hits of the playoffs by WPA.



Here are my favorite Teoscar Hernandez hits of 2024.



Do you want the Dodgers to bring Teo back? pic.twitter.com/88ec6dG7kp — Jacob Brownson (@brownsonjacob2) 2024年12月12日

「我相信我們很有希望，但赫南德茲最後若選擇和其他球隊簽約，也只能給予祝福，但在職業層面上，當然不太高興。」弗里德曼說道。而奈登賈爾則認為道奇最終還是會與他達成共識，但應該是用高於預期的價碼進行續約。