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MLB／紅襪補強克羅謝還不夠！傳看上塞揚伯恩斯和道奇2右投

聯合新聞網／ 綜合報導
伯恩斯。 美聯社
伯恩斯。 美聯社

紅襪隊昨天送走2位百大新秀在內的4位農場潛力球員，向白襪隊換回克羅謝（Garrett Crochet）。《波士頓環球報》記者史皮爾（Alex Speier）指出，紅襪還想補強塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）。

克羅謝今年從牛棚轉先發，就繳出王牌投手成績，146局投球投出209K，防禦率3.58，每局被上壘率1.07。巧合的是，紅襪8年前曾向白襪換來左投塞爾（Chris Sale），他也是牛棚轉先發，變王牌投手的成功案例。

史皮爾發文爆料，儘管得到克羅謝，紅襪仍打算補強前段和中段先發輪值，伯恩斯是目標之一。他今年效力金鶯隊，194.1局投出181K，防禦率2.92，每局被上壘率1.10。

道奇隊先發右投「少主」布勒。 美聯社
道奇隊先發右投「少主」布勒。 美聯社

紅襪記者布朗恩（Ian Browne）也提到，紅襪目前還要補強力右打者、先發投手、更多牛棚投手及替補捕手。

先發投手目標是今年效力道奇隊的右投弗列爾提（Jack Flaherty）或布勒（Walker Buehler），也有可能簽回皮維塔（Nick Pivetta）。打者方面，「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）及太空人隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman）是合適人選，布萊格曼可能改守二壘。

伯恩斯 紅襪 道奇

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