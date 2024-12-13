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MLB／洋基不願放棄潛力新秀 導致克羅謝爭奪戰失利

聯合新聞網／ 綜合報導
「紐約郵報」記者海曼透露，洋基沒能搶下克羅謝，最大原因是不願放棄潛力新秀。 法新社
「紐約郵報」記者海曼透露，洋基沒能搶下克羅謝，最大原因是不願放棄潛力新秀。 法新社

紅襪日前用4位農場潛力新秀，成功換來白襪王牌左投克羅謝Garrett Crochet），為這段「搶人大戰」畫下句點。美媒「紐約郵報」近日也透露，另一追求者洋基雖然也有報價，但因不願拿「未來換現在」，最終與這位超強投失之交臂。

紅襪在這次交易中，送出了農場第4、百大新秀第25名的捕手提爾（Kyle Teel）、農場第5、百大新秀第54名的外野手蒙哥馬利（Braden Montgomery），以及農場第11名內野手梅德羅斯（Chase Meidroth）、第14名右投岡薩雷茲（Wikelman Gonzalez），可謂是賭上球隊未來以招募克羅謝。

洋基就不樂意這麼做了，根據「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）透露，雖然有向克羅謝提出報價，但條紋軍始終不願放棄農場第1、百大第14名的大物「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez），以及農場第3的隆巴德（George Lombard Jr.），「因此交易從來沒有接近達成」。

除了洋基外，剛用天價合約簽下索托（Juan Soto）的大都會也曾試圖招募克羅謝，但同樣因為不肯將百大第40名的斯普洛特（Brandon Sproat）和百大第52名的威廉斯（Jett Williams）作為交易籌碼所以談判未果。

Crochet Garrett MLB 克羅謝 洋基

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