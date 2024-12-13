MLB／撒幣灑不停！才用隊史最大約簽塞佛里諾 運動家傳看上菅野智之

運動家日前以3年6700萬美元（約新台幣21.6億元）隊史最貴保障合約，簽下前大都會強投塞佛里諾（Luis Severino），而近日又傳出有意招募前讀賣巨人王牌菅野智之。

與大都會相反，「摳門」摳出名的運動家在休賽季一改過往風格，重金網羅塞佛里諾。不僅如此，他們還打算找來身手復活的菅野智之。這位王牌強投今年可謂威風八面，先發出賽24場，戰績15勝3敗並繳出3場完投、1場完投完封，主投156.2局飆111K，防禦率1.67，統治聯盟的表現也讓他奪得央聯勝投王與年度MVP。

根據日媒《Daily》報導，運動家高層在內部會議肯定菅野智之本季成績，並且盛讚其優異的控球能力和穩定表現。而除了運動家，據傳釀酒人、巨人與天使也都相當感興趣。