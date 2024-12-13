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MLB／約肥人也肥 索托圓肚肚掀熱議：懷孕了嗎？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
索托正式登入大都會。 法新社
索托正式登入大都會。 法新社

索托（Juan Soto）正式披上大都會隊22號球衣，一紙15年7.65億美元合約空降史上最大總值合約，但今天亮相時的一圈肚肚也引起熱議，球迷留言：「他是懷孕了嗎？」、「看起來像年輕版柯隆（Bartolo Colon）」。

Talkin’ Baseball社群網站所貼出的照片，留言寫著：「作為大都會一分子來到花旗球場的第一天，索托一直掛著笑容。」畫面中索托穿著大都會條紋衫，站在花旗球場觀眾席上，以場內為背景拍照，但焦點全被一圈圓滾滾的突出肚子吸走。

球迷留言：「他是增重20磅嗎？希望這不是真正的照片」、「看來休賽季過得很好」、「新來的紐約聖誕老人嗎？」、「怎麼26歲已經長得像柯隆？」

大都會 柯隆 索托

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