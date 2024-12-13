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MLB／12強賽速球砸中江坤宇 美國隊阿塔維拉獲白襪合約

聯合新聞網／ 綜合報導
阿塔維拉。截圖自阿塔維拉IG
阿塔維拉。截圖自阿塔維拉IG

32歲右投阿塔維拉（Dan Altavilla）上季曾效力皇家隊，季後代表美國出征世界12強棒球賽。如今他找到新東家，與白襪隊簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。

阿塔維拉今年在皇家出賽5場，總計主投3.2局，被敲5安，投出5K、3保送和1觸身球，失掉6自責分，防禦率高達14.73。阿塔維拉6月右斜肌拉傷，9月離開傷兵名單後，遭指定讓渡（DFA）。

江坤宇（右前）被觸身球。聯合報系資料照
江坤宇（右前）被觸身球。聯合報系資料照

阿塔維拉季後成為自由球員，代表美國出戰12強賽。他曾在複賽面對中華隊時登板，對前半局敲清壘長打的江坤宇，投157公里觸身球，江坤宇當下回瞪，氣氛緊張。

整個賽會阿塔維拉出賽5場，主投5.1局飆10K，防禦率1.69，如今也獲白襪青睞。阿塔維拉2016年在水手隊登上大聯盟，2020年被交易到教士隊，曾動TJ手術。大聯盟生涯共出賽124場，累積119.2局，投出134K，防禦率4.36。

世界棒球12強 江坤宇

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