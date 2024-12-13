MLB／賈吉世界大賽漏接球賣破140萬 柯爾「空城球」也結標

世界大賽第5戰，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）漏接、王牌投手柯爾（Gerrit Cole）未補位，成為道奇隊逆轉關鍵，這2顆球都在官網上架拍賣，今天結標金額分別是4萬3510美元（約台幣141.5萬元）、1萬40美元（約台幣32.7萬元）。

道奇在世界大賽前4戰取得3勝1敗，第5戰前4局洋基以5：0領先，不料5局上賈吉漏接平凡飛球後，沃爾普失誤、柯爾沒補位一壘，連串「煮粥」場景讓道奇在該局攻下5分，最後更以7：6逆轉勝奪冠，賈吉賽後坦言，「如果沒有失誤，結果可能會不一樣。」

世界大賽第5戰，洋基隊投手柯爾（Gerrit Cole）未補位的球拍賣結標。圖／取自大聯盟官網

賈吉這顆漏接飛球被放上大聯盟官網拍賣，經過101次的出價在今天結標，數字衝破4萬美元，另外柯爾沒補位的這一球也經過90次出價後突破1萬美元。

另外作為參考，弗里曼（Freddie Freeman）在世界大賽首戰敲出的延長賽再見滿貫砲，目前在SCP的拍賣平台上來到60萬美元（約台幣1952.8萬元），距離結標日還有2天。