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MLB／天價搶下索托還要簽回阿隆索 大都會老闆曝有持續連繫
以15年7.65億美元（約台幣248.9億）勝出索托（Juan Soto）爭奪戰後，大都會重新將注意力放回當家重砲，持續和阿隆索（Pete Alonso）保持聯繫，試圖與「北極熊」再續前緣。
大都會老闆科恩（Steve Cohen）除了野心滿滿外，荷包也是不在話下。在用重金招募索托後，近日親口透露球團正與阿隆索持續連繫，打算簽回這位巨砲。若該計畫最終成功，大都會將擁有林多（Francisco Lindor）、阿隆索和索托，打線威力極其驚人。
不久前剛過完30歲生日的阿隆索從2019年首度亮相大聯盟後，就一直效力大都會至今。本季他162場比賽未曾缺席，雖然狀態稍微下滑但仍敲出34轟88分打點，打擊三圍是.240／.329／.459。而今年季後賽他的表現更是驚艷，出賽13場炸裂4轟外帶10分打點，並且多次在生死之際用砲管拯救球隊，是大都會上演「外卡逆襲」的最重要功臣。
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