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MiLB／外媒揭林昱珉今年苦練卡特球 預測登大聯盟時間點

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MiLB／外媒揭林昱珉今年苦練卡特球 預測登大聯盟時間點

聯合新聞網／ 綜合報導
林昱珉。聯合報系資料照
林昱珉。聯合報系資料照

旅美左投林昱珉在世界12強棒球賽大放異彩，日前《運動畫刊》撰文指出，他今年練了新武器卡特球，明年將從小聯盟3A出發，有望挑戰大聯盟。

報導指出，林昱珉以自信和競爭心態著稱，投手丘上極具感染力。林昱珉今年速球和伸卡球的球速約90英里左右，縱向變化軌跡能製造大量揮空。他還有曲球、滑球和卡特球，雖速球沒有強大壓制力，但控球很好，能搭配多種變化球，達到不錯的壓制效果。

林昱珉今年與響尾蛇隊教練和分析團隊合作，讓卡特球成為新武器，他說，「卡特球是我今年的新球種，現在每次上場都會練習投看看。」

《運動畫刊》預測，林昱珉2025年將從小聯盟3A出發，他去年面臨不小挑戰，所屬聯盟平均每場比賽能得5.69分，林昱珉自責分率是較不理想的5.27。不過林昱珉今年才滿21歲，球隊不用對此感到著急，有自信且野心勃勃的林昱珉，肯定會在明年季中某個時間點，競爭登上大聯盟的機會。

林昱珉

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